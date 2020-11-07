Бейрут, , 04:45 — REGNUM В Ливане общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 90 тысяч, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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Только за прошедшие сутки в республике выявили 2142 инфицированных SARS-CoV-2. Теперь в Ливане числится 91 328 случаев заражения новым коронавирусом. При этом уже 45 820 пациентов смогли выздороветь, еще 700 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ливане ужесточили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Карантин был введен в 115 населенных пунктах, также по всей стране ввели комендантский час и запретили массовые мероприятия.

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