Москва, , 04:46 — REGNUM В субботу, 7 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +9… +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 8 ноября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °С.

Ветер северо-западный 6−13 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и +3… +8 °С ночью.

В воскресенье, 8 ноября, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +5… +10 °С, небольшой дождь, местами ветер на порывах до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается —2… +3 °С, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни (7−8 ноября) жители Москвы и Подмосковья распрощаются с тёплой погодой.

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