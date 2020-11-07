Москва, , 03:30 — REGNUM Прогноз по развитию ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в России давать затруднительно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

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По ее словам, с таким вопросом необходимо обращаться к российским эпидемиологам, намного лучше оценивающим подобные тенденции.

«Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию», — подчеркнула Вуйнович.

По ее словам, при пандемии можно предпринимать различные меры для сдерживания передачи вируса. Так, как отметила представитель организации, число случаев заражения растет и в других странах и они борются с этим явлением по-разному.

Вуйнович напомнила, что эксперты ВОЗ рекомендовали государствам предпринимать точечные и быстрые меры в отношении очагов инфекции. Она также заявила, что организация рассчитывают на эффективность вакцин и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вирусолог, профессор научного центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу РБК заявил, что «плато» по коронавирусу в России будет достаточно долгим по продолжительности.

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