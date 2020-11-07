Стокгольм, , 02:50 — REGNUM В Швеции за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 4697 человек, сообщает пресс-служба шведского агентства по здравоохранению.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на шведской территории достигло 146 461. Также за 6 ноября в стране скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Швеции скончались 6022 человека.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 шведские власти призвали жителей страны тщательней соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию, а также избегать людных мест. При этом в Швеции не исключают введения карантинных ограничений.