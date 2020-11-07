Сараево, , 10:23 — REGNUM Заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 6 ноября в Анталье приняла участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе под председательством Турции. В центре внимания данной встречи министров были пути укрепления сотрудничества в Юго-Восточной Европе для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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В своем выступлении министр Туркович заявила, что Босния и Герцеговина серьезно пострадала от пандемии и что с целью борьбы с негативными последствиями пандемии были приняты и реализованы два подхода.

«С одной стороны, мы пытаемся замедлить распространение инфекции среди населения и таким образом максимально разгрузить нашу систему здравоохранения. С другой стороны, мы стремимся помочь частному сектору, малому и среднему бизнесу и обеспечить их устойчивость в эти непростые времена», — подчеркнула Туркович.