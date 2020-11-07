Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Решение переизбираться на следующий срок сделала спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, сообщает ее пресс-служба.

Политик возглавила законодательный орган в начале 2019 года. Следующие выборы назначены на январь 2021 года. При этом в случае проблем с итогами президентских выборов Пелоси может занять пост президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей США готова к определению победителя президентских выборов, если возникнет спор по результатам голосования.

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