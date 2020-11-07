Красноярск, , 02:28 — REGNUM В субботу, 7 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, утром на дорогах гололедица, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 7 на 8 ноября ожидается +3 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

Скорость юго-западного ветра 4−9 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 ноября, в Красноярске до +8 °C днём и до +5 °C ночью. Без осадков.

В понедельник, 9 ноября, в Красноярске ожидается до +9 °C днём. Ночью — до +3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 ноября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильная гололедица.