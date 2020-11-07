Загреб, , 10:41 — REGNUM В правительстве Хорватии 6 ноября состоялось совещание правительственного Научного совета по коронавирусу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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На встрече кроме ученых и членов штаба присутствовал и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, заявивший, что комендантский час и карантин в стране не будут введены.

«Мы призываем к соблюдению всех ограничительных мер. От членов научного совета мы получим необходимые рекомендации по введению дополнительных мер. Если штаб оценит, что их нужно продлить, то мы это сделаем. Но карантин и комендантский час м"ы не собираемся вводить», — отметил Пленкович.