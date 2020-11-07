Бразилиа, , 01:49 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии достигло 5 631 181, включая подтвержденные за последние сутки — 18 862. Об этом сообщает издание Gazeta do Povo со ссылкой на информацию бразильского минздрава.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зарегистрировали 279 летальных исходов от при COVID-19. Всего в Бразилии официально зафиксирована смерть 162 015 пациентов с осложнениями от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что дочерняя структура корпорации Johnson & Johnson — фармкомпания Janssen-Cilag — сможет продолжить в Бразилии испытания своей вакцины против коронавируса.

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