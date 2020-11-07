Загреб, , 10:46 — REGNUM Рота вооружённых сил Хорватии 6 ноября установила три палатки с подогревом около клинического центра в Вараждине и две дополнительные палатки в Дубраве, чтобы обеспечить безопасный вход в зону COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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В клиническом центре Вараждина в трех отапливаемых палатках было размещено 60 кроватей для медицинского обслуживания больных коронавирусом. Для установки палаток хорватская армия использовала два экскаватора, два фургона, фуру и вилочный погрузчик.

Во время пандемии коронавируса военнослужащие хорватской армии до сих пор установили в общей сложности 83 палатки для помощи клиническим центрам в ходе размещения пациентов и для других целей.