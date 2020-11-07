Амман, , 01:40 — REGNUM В Иордании общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Только за прошедшие сутки в королевстве выявили 5384 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Теперь общее число выявленных зараженных коронавирусом в Иордании составляет 101 248. При этом отмечается, что наибольшее число больных зафиксировано в столице Аммане.

Также за 6 ноября в королевстве скончались 67 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иордании жертвами осложнений COVID-19 стали 1136 человек.