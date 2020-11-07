Подгорица, , 10:56 — REGNUM На сессии национального координационного органа по инфекционным заболеваниям Черногории правительству было предложено рассмотреть возможность увеличения суммы субсидий для сотрудников в отраслях, затронутых ограничительными мерами, а также запретить занятия в тренажёрных и спортивных залах, фитнес-центрах, общественных местах для отдыха и других закрытых помещениях такого типа, а также в детских игровых комнатах. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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На данной сессии также были названы наиболее пострадавшие от коронавируса города в Черногории: Подгорица, Цетине, Будва и Улцинь.

В данных городах в настоящее время закрыты школы и объекты общепита, а также введён запрет на собрания в квартирах и домах людей, не имеющих родственные связи.