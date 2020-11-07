Бухарест, , 01:17 — REGNUM Комендантский час сроком на месяц начнет действовать в Румынии с 9 ноября из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19. Такое решение приняли власти страны, сообщается на сайте румынского правительства.

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Так, в период с 23:00 по 05:00 (с 00:00 по 06:00 мск) передвижения граждан по стране будут ограничены. Покидать дома разрешается только по уважительной причине. В это время смогут работать аптеки, заправочные станции и компании по доставке еды.

Отмечается, что румынские школы перейдут на дистанционное обучение, а жители Румынии будут обязаны носить маски в общественных местах. В стране также закроются рынки, ярмарки и выставки в помещениях. Помимо этого, в закрытых пространствах запрещено будет проводить праздничные мероприятия.

Действие ограничительных мер может быть либо продлено, либо, в случае улучшения ситуации, прекращено досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в столице Румынии Бухаресте прошли демонстрации против введения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

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