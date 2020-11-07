Рига, , 00:53 — REGNUM Режим чрезвычайного положения будет действовать с 9 ноября до 6 декабря на всей территории Латвии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом объявлено на заседании латвийского правительства, сообщает агентство LETA.

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Отмечается, что указанный режим может быть отменен досрочно или продлен, но не более чем на три месяца. Согласно распоряжению, в республике запрещены все публичные мероприятия. Исключение составляют собрания, организованные на открытом воздухе, а также спортивные состязания, запланированные графиком и проходящие без зрителей.

Кроме того, гражданам также запретили собираться группами более десяти человек и более двух семей. В праздники и выходные дни в торговых центрах могут работать только магазины с продовольствием и товарами первой необходимости. Все жители страны обязаны носить защитные маски в местах уличной торговли.

Нарушителям грозят крупные штрафы: для физлиц — от €10 до €2000, а для организаций — от €140 до €5000.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Финляндия дополнила список стран, с территории которых въезд в страну запрещен. В список были включены Латвия, Лихтенштейн и Кипр.

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