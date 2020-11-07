Рабат, , 00:33 — REGNUM В Марокко за сутки выявили 5398 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Марокко достигло 246 349. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко жертвами осложнений COVID-19 стали 4127 человек.

Кроме того, за 6 ноября в стране выздоровели еще 3739 пациентов. Всего в Марокко справились с болезнью 200 954 человека. Сейчас 884 пациента получают лечение в палатах интенсивной терапии.