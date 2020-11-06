Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Многих поклонников консоли PlayStation 5 разозлила новость о том, что контроллер DualShock 4 не будет полностью совместим с консолью PlayStation 5. Об этом 6 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание отметило, что причины злости вполне понятны, поскольку подобной «блокировке» нельзя найти оправдание: старые игры и так будут работать с DualShock 4, а в случае новых контроллеру просто не будут доступны функции DualSense.

Автор статьи назвал подобную политику Sony «антипотребительской», отметив, что он не сможет в этом случае подобрать другого слова, поскольку компания фактически заставляет людей, имеющих дома старый геймпад, тратить лишние $70 в случае, если они хотят изредка поиграть во что-то с друзьями. Он также привёл в пример Xbox, старые контроллеры которой будут полностью совместимы с новыми консолями Series X и Series S.

Напомним, в новом контроллере DualSense консоли PlayStation 5 реализована функция адаптивных триггеров, которые обеспечивают обратную связь с игрой. Ранее ИА REGNUM сообщило, что PS5 не будет поддерживать разрешение 1440p.

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