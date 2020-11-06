Москва, , 23:38 — REGNUM Третья фаза испытаний вакцины «Вектора» должна начаться в середине ноября, заявила 6 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 1».

Попова «Третья фаза начнётся, я надеюсь, через неделю».

Как отметила чиновник, вакцина «Вектора» безопасна — это доказано в ходе первых двух фаз испытаний. По словам Поповой, в этой вакцине «нет никакого чужеродного белка».

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Напомним, вакцина центра «Вектор» (Новосибирская область) — это вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции. Клинические испытания начались в конце июля.

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