Женева, Швейцария, , 23:30 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки достигло во всем мире 581,6 тыс., что является рекордом за весь период пандемии, сообщает 6 ноября Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за истекшие 24 часа зарегистрировано 581 679 новых случаев заражения коронавирусом.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован 31 октября, когда за сутки в мире выявили более 557 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчетам ВОЗ, с начала пандемии в мире было выявлено 48 534 508 случаев заражения коронавирусом, из них 1 231 017 случаев закончились смертью пациентов с подтверждённым COVID-19.

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