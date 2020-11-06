Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Польская студия Bloober Team объявила, что решила отложить релиз своей игры The Medium. Об этом 6 ноября она сообщила на своей Twitter-странице.

Игра выйдет не 10 декабря 2020 года, как было запланировано изначально, а 28 января 2021-го. Разработчики отметили, что решение далось им нелегко. Они пояснили, что не успеют закончить работу над The Medium к ранее назначенной дате релиза из-за сложностей, которые возникли из-за эпидемии коронавируса.

Bloober Team позиционирует The Medium как «революционную» игру, использующую возможности консолей нового поколения. Особенность игрового процесса будет заключаться в том, что по сюжету главный герой, обладающий способностями медиума, живёт одновременно в двух реальностях: в реальном мире и мире духов.

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