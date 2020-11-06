Москва, 6 ноября 2020, 23:20 — REGNUM Рекомендации оставаться дома в нынешние новогодние праздники дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 1».
Эти меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Попова также предложила в качестве альтернативы провести праздничные и выходные дни за городом на даче.
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Она напомнила, что ехать за рубеж — значит рисковать попасть в карантин, то есть зря потерять время.
Как сообщало ИА REGNUM, Попова ранее заявила, что больше всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте — из-за невозможности соблюдать дистанцию.
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