Москва, , 23:20 — REGNUM Рекомендации оставаться дома в нынешние новогодние праздники дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 1».

Попова «Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать».

Эти меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Попова также предложила в качестве альтернативы провести праздничные и выходные дни за городом на даче.

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Она напомнила, что ехать за рубеж — значит рисковать попасть в карантин, то есть зря потерять время.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова ранее заявила, что больше всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте — из-за невозможности соблюдать дистанцию.

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