Париж, , 23:21 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 39 865 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 430 пациентов.

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Об этом в пятницу, 6 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 60 486 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,661 млн.

Напомним, 5 ноября глава Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил в ходе пресс-конференции, что в стране «насчитывается наибольшее количество заражений коронавирусом в Европе»с начала пандемии.

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