Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) игровой трилогии Mass Effect могут анонсировать уже на этой неделе. Об этом 6 ноября сообщил портал Screen Rant.

Ранее компания Electronic Arts сообщила в своём финансовом отчёте, что в ближайшие дни представит некий «обновлённый» проект. Сегодня, 6 ноября 2020 года, сразу несколько инсайдеров сообщили, что речь идёт о ремастере первых трёх игр серии Mass Effect. Издание отмечает, что компания может выступить с анонсом уже завтра, поскольку 7 ноября в среде фанатов отмечается как день франшизы и имеет название «День N7».

https://twitter.com/bioware/status/1323318385480921088

Напомним, 15 октября 2020 года стало известно, что проекту Mass Effect Legendary Edition был присвоен возрастной рейтинг в Южной Корее. Впервые информация о том, что Electronic Arts хочет выпустить ремастеры первых трёх игр появилась в СМИ в мае 2020 года.

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