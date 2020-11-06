Москва, , 22:31 — REGNUM Число жителей России, основной причиной смерти которых стал COVID-19, по итогам сентября составило 4329, сообщает 6 ноября Росстат.

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Число людей, у которых COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования, составило в сентябре 870.

Число тех, у кого COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, составило 1401.

Число жителей России, у которых COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но «никаким образом не повлиял на наступление смерти», оказалось равным 3198.

Напомним, в августе число скончавшихся от COVID-19 пациентов в России составило 3436.