Санкт-Петербург, 6 ноября 2020, 22:37 — REGNUM Смешанное обучение, которое начнется с 9 ноября для школьников Петербурга, вызывает множество вопросов и не является идеальным форматом. «Но в сегодняшних коронавирусных условиях мы должны искать компромиссы», — заявила на своей странице в соцсети поздно вечером 6 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.
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Ранее было объявлено, что осенние каникулы в Петербурге не продлят, дети вернутся в школы, но родители могут их забрать на «смешанное обучение».
Ирина Потехина признала, что «количество заболевших растёт каждый день, и многие семьи не решаются отправить в понедельник ребёнка на очные занятия в таких трудных обстоятельствах». В связи с этим они подают заявления о дистанционном обучении детей.
Потехина решила ответить на три основных группы вопросов от родителей, связанных с новым форматом обучения.
Онлайн-уроки будут ежедневно проводить для всех городских школьников на дистанте сильные педагоги, привлеченные Академией постдипломного педагогического образования. Помогать им будут студенты-старшекурсники из педагогического университета.
Чиновница объяснила, что в каждой школе — свои обстоятельства, своё расписание, свои кадровые и технические возможности, поэтому процесс аттестации нельзя унифицировать. «Именно о формате аттестаций должны договориться школа и семья — при переходе на смешанный формат», — подчеркнула вице-губернатор.
Ирина Потехина особо отметила, что при переходе на смешанную форму обучения, сочетающую элементы очного и семейного образования, ребенок не отчисляется из школы, а родители сохраняют доступ к электронному дневнику, через который могут получать домашние задания.
«Если вы выбираете смешанный формат — вы получаете в школе код доступа к порталу дистанционного образования: к онлайн-урокам, консультациям и тьюторской поддержке. Но контролировать своего ребёнка вам придётся самостоятельно», — напомнила Потехина.
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