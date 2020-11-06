Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Джонни Депп объявил, что он отказался от роли Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари 3». Об этом 6 ноября сообщила британская газета The Guardian.

Актер отметил, что об этом его попросила кинокомпания Warner Bros., и что он отнесся к этой просьбе с уважением и согласился с ней. Стоит отметить, что Депп выступил с этим объявлением после того, как проиграл судебный процесс против британского таблоида The Sun.

Напомним, Джонни Депп подал иск против издания в июле 2020 года, обвинив его в клевете. В статье The Sun за авторством журналиста Дэна Вуттона актёр был назван «мужем-садистом». Суд решил, что ответчик сумел доказать, что опубликованные им утверждения соответствуют действительности.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида