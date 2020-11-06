Москва, , 21:58 — REGNUM Легче всего заразиться коронавирусом в общественном транспорте, заявила 6 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

Антибактериальная обработка салона автобуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Попова "Чаще всего люди заражаются в транспорте».

Причина в том, что в транспорте невозможно соблюдать социальную дистанцию, отметила чиновник. В качестве меры предосторожности она рекомендовала носить маску в общественных местах, мыть руки и избегать массовых скоплений людей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичей власти российской столицы призвали воздержаться от прогулок в связи с опасностью подхватить COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы призвали не гулять в городе без необходимости

Читайте развитие сюжета: Глава Роспотребнадзора: в Новый год лучше оставаться дома