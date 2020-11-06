Рим, , 21:58 — REGNUM Если число новых заражений коронавирусом в Италии продолжит расти, санитарные службы перестанут справляться с ситуацией, заявил в пятницу, 6 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Ресурс служб на исходе, необходимо немедленно «переломить кривую» эпидемии, а для этого — самым серьезным образом соблюдать все ограничения, от воздержания от необязательных форм активности до санитарной дистанции, отметил министр.

По данным на 6 ноября, в Италии умерли 40 638 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 446 (днем ранее — на 445). Выздоровели 322 925 человек, за сутки этот показатель увеличился на 10 586 (днем ранее — на 4961). Число подтвержденных носителей выросло на 37 809 (днем ранее — на 34 505), это самый высокий показатель за всё время эпидемии, «рекорды» ставятся уже четвертый день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 862 681. В настоящее время заражены 499 118 человек (на 26 770 больше, чем днем ранее) — еще один «рекорд». Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 40 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.