Санкт-Петербург, , 21:43 — REGNUM Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров от лица всех депутатов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Михаила Жванецкого.

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«Сегодня мы прощаемся не просто с выдающимся писателем и сатириком. От нас ушел человек великого таланта, чье творчество олицетворяет эпоху. Об уходе Михаила Михайловича скорбит вся Россия», — заявил Макаров.

Напомним, Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Не далее как в октябре 2020 года он объявил, что уходит со сцены по состоянию здоровья.

«Его талант, острый одесситский юмор многие годы волновали сердца поколений советских и российских граждан. И сегодня с нами остаются теплые воспоминания о живом человеке, который ещё долгое время будет озарять наши души своим творческим наследием. Память о Михаиле Михайловиче навсегда останется в наших сердцах», — заявил Вячеслав Макаров.