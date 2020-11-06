История вопроса

«Агентство стратегических инициатив» проводит конкурс под названием «Сильные идеи для нового времени». В рамках конкурса все желающие могли выдвинуть свои идеи и проекты, направленные на развитие экономики России, её социальной и технологической сферы.

Идеи структурированы по семи направлениям:

Новые идеи для бизнеса

Новая молодёжная повестка (новые формы развития и поддержки молодежи)

Новое городское развитие

Новая социальная стратегия

Новая технологическая стратегия

Современная экономика

Новые компетенции

В итоге, по всем направлениям к 10 сентября 2020 года было собрано 14773 предложения со всех регионов России. С 1 октября начался региональный этап конкурса. На площадках «Точка кипения» в регионах будет произведен отбор наиболее перспективных идей. По итогам регионального этапа будут отобраны 1000 лучших идей. В каждом направлении будут определены по 10-13 наиболее значимых инициатив.

Финал конкурса должен пройти в Сочи 11-12 ноября на территории Парка науки и искусства «Сириус» в присутствии руководства страны. Организаторы конкурса рассчитывают, что 100 лучших идей будут сформированы в проекты, направленные на перезагрузку экономики России, восстановление и развитие пострадавших отраслей, формирование новых точек экономического роста.

