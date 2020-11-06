Махачкала, 6 ноября 2020, 21:05 — REGNUM От Дагестана на конкурс «Сильные идеи для нового времени» представлено 12 проектов, сообщили 6 ноября в пресс-службе министерства экономики и территориального развития.
«Проекты дагестанских инициаторов направлены на реализацию идей в сферах образования, транспорта, сельского хозяйства, IT-технологий, здравоохранения, промышленности, туризме, экологии», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Агентство стратегических инициатив заявило, что отобрано 300 лучших проектов. В итоге властям будет представлено десять лучших проектов.
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