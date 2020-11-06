Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM Петербургские вузы могут перейти на дистанционный режим, включая период зимней сессии. Об этом руководство университетов попросил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник объяснил это ухудшением ситуации по коронавирусу.

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Напомним, ежедневно в городе выявляют больше 1 тыс. зараженных, что вдвое выше пиковых показателей весны. Ранее жители Петербурга просили Беглова отправить студентов и школьников на удаленку, чтобы они не ездили в общественном транспорте по городу.

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«В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки прошу вас организовать образовательный процесс в дистанционном формате для максимально возможного количества обучающихся», — цитирует документ Смольного ТАСС.

Письмо датировано 5 ноября. Накануне вечером Смольный объявил о возвращении некоторых ограничений: закрытии фуд-кортов, детских комнат и запрете на скопления людей больше 70 человек и широкие свадьбы.

К этому моменту в дистанционном режиме уже занимаются студенты ЛЭТИ, СПбГЭУ и Духовной академии.

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