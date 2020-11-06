Лондон, , 20:46 — REGNUM Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом превысило в Британии 23 тыс., сообщает 6 ноября минздрав страны.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 23 287 новых заражений, а также 355 смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

За день до этого сообщалось о 24 141 новом случае заражения и о 378 умерших.

С учетом этих данных с начала пандемии в Британии умерло 48 475 пациентов с диагнозом COVID-19, а общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 1 146 484.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была официально объявлена пандемией 11 марта 2020 года.

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