Токио, , 20:43 — REGNUM Компания SEGA Sammy Holdings Inc. попросила добровольно выйти на пенсию около 650 сотрудников подразделений, расположенных в Японии. Об этом 6 ноября сообщил портал Kotaku.

В компании заявили, что эпидемия коронавируса «существенно повлияла» на финансовое состояние организации, и что в текущем финансовом году руководство SEGA ожидает, что компания понесёт серьёзные убытки.

Менеджеры SEGA Sammy заявили, что те сотрудники, которые согласятся выйти на песию, получат повышенные пенсионные пособия и поддержку компании в случае попыток дальнейшего трудоустройства. Кроме того, стало известно, что SEGA Sammy сократит размеры зарплат менеджеров на 10%-30%.

Sega Sammy была образована в результате слияния компаний Sega и Sammy в 2004 году. Организация заявила, что размер её убытков в 2020 финансовом году может составить около $96,6млн. Ранее ИА REGNUM сообщило, что SEGA Sammy продала своё подразделение Genda, которое специализировалось на производстве аркадных автоматов.

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