Мурманск, 6 ноября 2020, 20:37 — REGNUM Мурманским ресторанам запретили обслуживать компании, в которых больше десяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Напомним, за минувшие сутки в регионе было выявлено 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области также принял решение о переводе 50% госслужащих на «удалёнку», последовать этому примеру рекомендовано и бизнесу.