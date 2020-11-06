Мурманск, , 20:37 — REGNUM Мурманским ресторанам запретили обслуживать компании, в которых больше десяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

«Новые нормы постановления разработаны с целью защитить наших граждан и не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Большинство нововведений основаны на предложениях Главного санитарного врача по Мурманской области», — отметила заместитель губернатора области Оксана Демченко.

Напомним, за минувшие сутки в регионе было выявлено 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области также принял решение о переводе 50% госслужащих на «удалёнку», последовать этому примеру рекомендовано и бизнесу.