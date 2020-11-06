Приштина, , 20:38 — REGNUM В пятницу, 6 ноября, правительство Косово по предложению министерства здравоохранения приняло решение об ужесточении мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на территории Косово запрещена деятельность предприятий, торговых центров, супермаркетов, ресторанов в период с 20:00 пятницы 6 ноября и до 5:00 понедельника 9 ноября.

Разрешена работа только булочных, аптек, маленьких магазинов и АЗС, а также государственных и частных предприятий, поставляющих жизненно необходимые услуги и товары, в том числе занимающихся борьбой с COVID-19.

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