Подгорица, , 20:00 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что к вечеру 6 ноября в Черногории выявили 546 новых случаев заражения коронавирусом после анализа 1449 ПЦР-тестов.

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За сутки впервые за долгое время не зарегистрировали смертей пациентов с коронавирусом.

Общее число активных случаев в стране составляет 6457, что составляет 1% от населения страны.