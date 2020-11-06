Тюмень, , 19:53 — REGNUM В тюменском Голышманово женщину с положительным результатом теста на COVID-19 оштрафовали за посещение поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба Голышмановского районного суда.

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На основании полученного положительного результата мазка на наличие РНК нового коронавируса COVID-19 гражданке К. было выдано постановление о госпитализации на амбулаторное лечение по месту жительства. Она ознакомилась с постановлением и подписала. Но при этом она пришла в кабинет главного врача поликлиники, чем создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения.

Тем самым она совершила, по решению суда, административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей.