Пекин, , 19:25 — REGNUM В Китае выпущен обновленный вариант руководства по совершенствованию процедур назначения наказаний и обеспечению справедливости и прозрачности соответствующих мер. Об этом 6 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что документ уже вступил в силу.

Руководство требует от народных судов независимость процедуры назначения наказаний. Народных прокуроров документ обязывает постоянно совершенствовать свои предложения в ходе судебных заседаний. Подсудимым и потерпевшим в рамках расширения их прав будет разрешено вносить свои предложения по наказаниям, сопровождая их собственными доводами.

Авторами нового руководства являются Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство общественной безопасности, Министерство юстиции и т. д.