Улан-Батор, , 19:11 — REGNUM В Монголии зарегистрирован первый случай внутреннего заражения коронавирусом, все предыдущие случаи были завозными. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

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"За последние два дня были сделаны анализы 1068 людям, четыре из них дали положительный результат на коронавирус. У двух дальнобойщиков — граждан Белоруссии и 19-летнего гражданина Монголии обнаружили коронавирус. Также у медсестры, которая работала в изоляции с больными коронавирусной инфекцией, обнаружен COVID-19», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

В Монголии медицинские работники работают в «красных зонах» по 14 дней. После окончания медработники находятся в изоляторе две недели. Как уточнили в минздраве, у монгольской медсестры обнаружен коронавирус при контрольном осмотре, когда она работала с больными с коронавирусной инфекцией в изоляции.

В связи с обнаружением у медсестры COVID-19, медицинская команда, в которую входила она, изолировалась и находится под наблюдением.

Таким образом общее количество больных OVID-19 в Монголии достигло 356, 314 человек выздоровели. В Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний находятся на лечении 42 человека, состояние здоровья четырех пациентов оценивается как тяжелое.