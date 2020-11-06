Челябинск, , 19:02 — REGNUM В детских садах Челябинской области новогодние утренники будут проведены без гостей. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, руководители некоторых детсадов уже начали подготовку к празднику. Но утренники будут проводиться для каждой из групп и на них не пустят ни артистов, ни родителей.

Порталу «Первый областной» представители регионального минобразования подтвердили факт ограничения. Оно вызвано пандемией коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале пока отмечается рост числа заразившихся этим вирусом.