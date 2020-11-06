Москва, , 18:54 — REGNUM Список из 300 самых лучших вариантов из списка «Сильные идеи для нового времени» выбраны Агентством стратегических инициатив, сообщили 6 ноября в пресс-службе АСИ.

Они распределены по трём группам. Первая составлена из тех предложений, что вошли ранее в топ-1000. В неё отбирались идеи по предложению региональных, федеральных и международных экспертов.

Вторая группа — идеи, получившие наибольшую общественную поддержку среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. Третья группа — эти те, что АСИ собирается включать в свои планы работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось отобрать 100 идей, но затем организаторы сочли, что это трудно сделать. Теперь на очередные мероприятия АСИ будут приглашены те, чьи предложения одновременно попали в несколько групп.

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