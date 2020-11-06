Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье народного артиста России Михаила Жванецкого. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Михаила Михайловича Жванецкого. Ушел из жизни мудрый человек, тонкий, ироничный писатель, по-настоящему народный артист, которого любили и будут любить многие поколения людей в нашей стране и за рубежом», — заявил Беглов.

Он отметил, что многие годы творческой биографии Жванецкого были связаны с Петербургом: он выступал в Ленинградском театре миниатюр, на площадках Ленконцерта, в Театре комедии, где впервые звучали его знаменитые фельетоны и монологи.

«Которые и по сей день остаются такими же острыми и актуальными, до слез смешными и немного грустными, Он умел находить юмор в простых вещах и обыгрывать самые обыденные ситуации. Михаил Михайлович работал до последних дней, вел программы, выступал, писал книги. Он дал нам очень много и многому научил. Его творчество, блестящие афоризмы навсегда останутся с нами как и память об этом замечательном человеке», — заявил Александр Беглов.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни.

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