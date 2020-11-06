Москва, , 18:15 — REGNUM По Москве не стоит передвигаться без необходимости, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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"Хочу отметить, что работники, переведенные на удалёнку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — цитирует чиновника РИА Новости.

Данчиков отметил, что ситуация с коронавирусом развивается в Москве не лучшим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили свыше 6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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