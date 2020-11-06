Мурманск, , 18:09 — REGNUM В Мурманской области отправят на «удалёнку» 50% государственных и муниципальных служащих. Как сообщили ИА REGNUM в оперштабе, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис.

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Согласно документу, бизнес сможет работать, выполняя то же правило: 50% специалистов из административно-управленческого штата предприниматели должны перевести на дистанционную форму работы.

«Сотрудникам в возрасте 65+ необходимо оформить больничный или предоставить возможность для дистанционной работы», — добавили в штабе.

Напомним, за последние сутки в Мурманской области выявили 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.