Москва, , 18:08 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого выразил президент РФ Владимир Путин.

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Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Главы государства, вспоминая сатирика, назвал его «одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером».

Путин «Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи».

Как отметил российский лидер, Жванецкий о серьёзных и важных вещах умел «говорить с удивительным юмором». Его, как отмечает Путин, любили и в России, и в других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народный артист РФ (2012 г.), лауреат премии президента России (2002 г.) Жванецкий скончался днём 6 ноября на 87-м году жизни.

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