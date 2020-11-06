Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:58 — REGNUM Ярославская природоохранная прокуратура выявила нарушения в проекте Генплана Переславля-Залесского, который допускает жилую застройку заповедных берегов Плещеева озера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ природоохранной прокуратуры жителям деревни Криушкино Переславского городского округа.

Публичные слушания в Никитской слободе

Как ранее сообщало ИА REGNUM обсуждение изменений в генплан сопровождалось серией скандалов. К примеру, на публичные слушания в деревню Криушкино приехали люди с неместной пропиской, которые поддержали перевод земель сельхозназначения на особо охраняемой природной территории Плещеева озера в категорию жилой застройки. Коренные жители Криушкино написали обращение в прокуратуру.

В ответе Ярославской природоохранной прокуратуры отмечается, что в предлагаемом властями варианте генплана есть нарушения.

«Проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения формирования проекта Генерального плана городского округа Переславля-Залесского. В связи с ненадлежащей реализацией возложенных полномочий главе городского округа Переславль-Залесский внесено представление», — отметили в прокуратуре.

Интересно, что руководство Переславского городского округа неоднократно утверждало, что проект генплана согласовывался с федеральными и региональными властями.

«Наша позиция она однозначна. Мы только за законные методы решения этого вопроса. Мы на сегодняшний момент получили все необходимые согласования со всех федеральных и региональных органов по генеральному плану… Мы на всех уровнях власти консультируемся, что можно сделать, если вдруг такой резонанс он останется или кто-то усмотрит, что на каком-то этапе было принято спорное решение», заявлял в своем видеоблоге глава Переславля Валерий Астраханцев.

Окончательно судьба проекта Генерального плана должна решиться при рассмотрении на заседании Переславской городской думы.

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