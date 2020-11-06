Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 ноября 2020, 17:58 — REGNUM Ярославская природоохранная прокуратура выявила нарушения в проекте Генплана Переславля-Залесского, который допускает жилую застройку заповедных берегов Плещеева озера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ природоохранной прокуратуры жителям деревни Криушкино Переславского городского округа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM обсуждение изменений в генплан сопровождалось серией скандалов. К примеру, на публичные слушания в деревню Криушкино приехали люди с неместной пропиской, которые поддержали перевод земель сельхозназначения на особо охраняемой природной территории Плещеева озера в категорию жилой застройки. Коренные жители Криушкино написали обращение в прокуратуру.
В ответе Ярославской природоохранной прокуратуры отмечается, что в предлагаемом властями варианте генплана есть нарушения.
«Проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения формирования проекта Генерального плана городского округа Переславля-Залесского. В связи с ненадлежащей реализацией возложенных полномочий главе городского округа Переславль-Залесский внесено представление», — отметили в прокуратуре.
Интересно, что руководство Переславского городского округа неоднократно утверждало, что проект генплана согласовывался с федеральными и региональными властями.
«Наша позиция она однозначна. Мы только за законные методы решения этого вопроса. Мы на сегодняшний момент получили все необходимые согласования со всех федеральных и региональных органов по генеральному плану… Мы на всех уровнях власти консультируемся, что можно сделать, если вдруг такой резонанс он останется или кто-то усмотрит, что на каком-то этапе было принято спорное решение», заявлял в своем видеоблоге глава Переславля Валерий Астраханцев.
Окончательно судьба проекта Генерального плана должна решиться при рассмотрении на заседании Переславской городской думы.
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