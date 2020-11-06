Курск, , 17:52 — REGNUM Сбой в подаче кислорода произошёл в Курском городском роддоме, работающем как ковид-госпиталь, вечером 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

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»Вечером 5 ноября в Курском городском роддоме была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. 38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в областную клиническую больницу, БСМП и горбольницу №6. Все они находятся в реанимационных отделениях этих стационаров», — уточнили в пресс-службе.

Главный врач городского роддома Наталья Мальцева уточнила, что неисправность газификатора устраняется.

На лечении в роддоме остались 87 пациентов, из них 15 нуждаются в кислороде. Пациентам, которые находятся в состоянии средней тяжести, кислород подают из баллонов под постоянным контролем медицинских работников. Этих пациентов готовят к переводу в БСМП.