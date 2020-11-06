Саранск, , 17:39 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, в Рузаевской центральной районной больнице скончался врач-анестезиолог Николай Кормилицын. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Рузаевской ЦРБ он работал врачом анестезиологом-реаниматологом с 1984 года. В настоящее время проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Соболезнования родным и близким медика выразил глава республики Владимир Волков.

«Врачи сражались за его жизнь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Это тяжёлая потеря для республики», — сказал руководитель региона. Он добавил, что родным будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Республиканской клинической больнице имени С.В. Каткова от последствий заражения коронавирусом скончался 60-летний мужчина. Общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 53 человек.

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