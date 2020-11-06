Тула, , 17:34 — REGNUM Школьники, а также студенты учреждений среднего профессионального образования Тульской области с 9 ноября приступят к учёбе в очном формате. С таким предложением выступил губернатор Алексей Дюмин 6 ноября на совещании по вопросам организации образовательного процесса после каникул, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Ранее планировалось, что школьники 6−11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования с 9 ноября уйдут на дистанционное обучение. Однако глава региона предложил вывести все учреждения для работы в очном формате. При росте заболеваемости в каждом отдельном учреждении при согласовании с управлением Роспотребнадзора будет приниматься решение о переводе классов на дистанционное обучение.

Каникулы для тульских школьников начались раньше обычного и были объявлены на две недели, с 26 октября по 8 ноября.