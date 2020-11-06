Курган, , 17:32 — REGNUM В поликлинике №1 Кургана установили современную полуавтоматическую станцию выделения нуклеиновых кислот, которая позволит ускорить тесты на COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Если при ручной методике этап выделения нуклеиновых кислот занимает порядка 3−3,5 часов, то новый аппарат позволяет сократить его до часа. За час мы получаем выделенные пробы 94 человек, ставим их в амплификатор и через два часа получаем анализ. Постановка диагноза с 5,5 — 6 часов сокращается до трёх часов. Это имеет огромное значение при том потоке тестов, который мы сейчас имеем», — сообщили в поликлинике.

Отмечается, что исследования на коронавирус в поликлинике №1 Кургана проводят без выходных, с 8 утра до 22:00. На новую станцию было затрачено 6,2 млн рублей. Аналогичное оборудование также установлено в Курганской областной клинической больнице.