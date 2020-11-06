Саранск, , 17:26 — REGNUM В Республиканской клинической больнице имени С.В. Каткова от последствий заражения коронавирусом скончался 60-летний мужчина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основной диагноз — новая коронавирусная инфекция COVID-19, крайне тяжёлая форма. Течение болезни осложнилось двусторонней тотальной вирусной пневмонией. Также пациент страдал ожирением I степени и гипертонической болезнью.

Общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 53 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября в республике выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 70 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 8673 случаев.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1380 человек. В инфекционных стационарах республики лечение получают 1954 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию.

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